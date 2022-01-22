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Башкортостан за 3 года потратил на борьбу с раком 4,3 млрд рублей

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Глава республики Радий Хабиров в соцсетях рассказал об открытии нового девятиэтажного корпуса Республиканского клинического онкологического диспансера.

instagram.com/khabirovradii

«Построили новый девятиэтажный корпус Республиканского клинического онкологического диспансера, оснастили его современнейшим оборудованием.

Одно из них – высокоэнергетический ускоритель для лучевой терапии. Он позволяет проводить с высокой точностью самые сложные процедуры, снижать лучевую нагрузку на пациента и медиков.

У нас в Башкортостане два таких комплекса, оба установлены и работают в Республиканском клиническом онкодиспансере с февраля 2021 года. За это время врачи провели на них более 18 000 лечебных процедур. Аппараты эти, без преувеличения, уникальные.

Для работы на новом оборудовании сформировали команду специалистов. В нее входят врачи-радиологи, медсестры, рентгенологи, инженеры, физики. Все прошли обучение в лучших мировых центрах. И это тоже становится доброй традицией – повышать уровень квалификации наших врачей, предоставлять им возможность стажироваться в лучших клиниках России и мира.

За 2019-2021 годы на борьбу с раком в Башкортостане мы направили 4,3 млрд рублей, из них 2,9 млрд рублей – из федерального бюджета. В этом году мы планируем и дальше закупать оборудование для оказания онкопомощи», – написал Радий Хабиров.

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