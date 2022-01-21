«Приезжают со всей республики и видят, что Уфа – аул»: уфимцы массово жалуются Радию Хабирову на плохую уборку улиц

«Когда же по всей Уфе уберут снег????!!! Ни пройти, ни проехать».

«Пройдитесь для разнообразия хотя бы по улице Революционной, с четырехполосной превратившейся в двухполосную, пешеходные переходы просто невозможны для бабушек и дедушек, они не могут спуститься с бугров, про мамочек с колясками и инвалидов вообще молчу, и это одна из центральных улиц, что уж говорить про другие».

«Уфа, улица Интернациональная, участок от Невской до Ульяновых – с каждой стороны нет целой полосы. Все в снегу, посередине улицы идет сугроб, уже превратившийся в ледяной...»

«Вопрос по подъезду к Республиканской Детской Клинической Больнице – там только на тракторе по Кронштадской можно проехать. Приезжают со всей республики и видят, что Уфа – аул».

«Почистите уже Баргузинскую улицу!!! Сколько можно издеваться?»

«Обратите внимание на ул. Пушкина ниже пересечения с ул. Новомостовая, проезжая часть завалена снегом. И ул. Большая гражданская, ул. Зорге. На Гражданской снега по колено, совсем забыли про эту улочку».

«В Уфе на дорогах просто ледышки из асфальта торчат. 50 лет СССР – вместо четырех полос осталось по одной в каждую сторону! Снегопады давно прошли, а расчистить все еще не могут. Пожалуйста, примите меры!»

«Радий Фаритович, отрезок ул. Р. Нуриева от Рехмукова до бульвара Давлеткильдиева от шести полос осталась одна, после Нового года еще ни разу не убирали снег, МУСБ Октябрьского района не реагирует. Просьба принять меры».

«Зачем расширяли улицу Комсомольскую? Машинами все заставлено. На участке от "Фирмы мир" до "Семьи" приходится ездить по встречке, потому что машины стоят и снег не чищен!! Сколько можно? Значит, знаки поставьте или предупреждайте, что будет очистка улиц и машины нужно убрать».

«Ужасная зима, деревня Уфа завалена снегом и льдом! Транспорта не хватает! Спасибо вам за это!»

И так далее. На сегодняшний день подавляющее большинство комментариев под последними постами Радия Хабирова в Instagram так или иначе возвращается к проблеме плохой уборки снега в Уфе.