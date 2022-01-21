В Башкортостане снова подорожал бензин

Согласно отчету Башстата, цена на бензин марки АИ-92 в период с конца ноября по конец декабря поднялась с 45,67 до 46,39 рубля за литр (1,6%). Средняя цена по России в этот период тоже выросла: с 46,75 до 47,13 рубля.

Марка АИ-95 подорожала с 48,8 до 49,50 рубля (1,5%), однако это все равно ниже средней стоимости по России, которая тоже поднялась (до 50,98 рубля).

Бензин АИ-98, как обычно, подорожал сильнее всего: с 56,59 до 57,58 рубля за литр, или 1,8% (средняя цена по России – 59,08 рубля за литр).

Цены на дизельное топливо в республике тоже резко пошли вверх – с 50,34 до 51,49 рубля (2,3%), по России – с 52,85 до 53,87 рубля.

Общий рост цен на топливо по итогам года составил 7,6-10,8%.