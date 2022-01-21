Мэрия Уфы: «Жители сэкономили на отоплении 353 млн рублей»

После многочисленных конфликтов, отставки руководства поставщиков тепла и даже митингов администрация Уфы предприняла ряд действий, направленных на снижение начислений.

В 2021 году были поверены порядка 500 общедомовых счетчиков, в шести тысячах домов проведены гидравлические испытания и сверка площадей, улучшены тепловые конструкции, отремонтировано более 300 ИТП, внедрена система телеметрии.

«Благодаря выполнению этих работ за три месяца отопительного сезона по 79% жилых домов, оборудованных общедомовыми приборами учета, обеспечена экономия по оплате отопления по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, которая составила 353 млн рублей», – говорится в заявлении мэрии.