В Уфе демонтируют ледовые горки из-за пандемии

Сегодня, 21 января, начнут демонтировать горки на площади имени В.И. Ленина, Советской площади и перед Конгресс-холлом «Торатау».

«Соответствующее решение было принято в связи с развитием неблагополучной эпидемиологической ситуации и отсутствием возможности регулировать количество посетителей на ледовых горках и соблюдения социальной дистанции, а также завершением мероприятий по празднованию нового года и каникулярного периода для школьников», – говорится в заявлении мэрии.

Демонтаж новогодних городков, праздничных елей и иллюминации запланирован с 24 января.