В Уфе демонтируют ледовые горки из-за пандемии

Администрация Уфы сообщает о необходимости уничтожения новогодних горок из-за нарушения коронавирусных ограничений.
ufacity.info
Сегодня, 21 января, начнут демонтировать горки на площади имени В.И. Ленина, Советской площади и перед Конгресс-холлом «Торатау».
«Соответствующее решение было принято в связи с развитием неблагополучной эпидемиологической ситуации и отсутствием возможности регулировать количество посетителей на ледовых горках и соблюдения социальной дистанции, а также завершением мероприятий по празднованию нового года и каникулярного периода для школьников», – говорится в заявлении мэрии.
Демонтаж новогодних городков, праздничных елей и иллюминации запланирован с 24 января.
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