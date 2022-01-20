Сергей Паскин: «"Башавтотранс" на сто процентов справляется со своими полномочиями»

«Нужно понимать, что мы – не единственный перевозчик в городе. Перевозчиков много. "Башавтотранс" на сто процентов справляется со своими полномочиями на подконтрольных ему маршрутах.

На сегодняшний день есть моменты, десятибалльные пробки дают о себе знать и скорость движения автобусов уменьшается, время ожидания на остановках увеличивается. Улицы стали уже, трудности испытывают не только пассажиры автобусов, но и все автомобилисты.

Отвечать за нехватку автобусов на всех маршрутах мы не можем, "Башавтотранс" находится на тех маршрутах, на которые у него есть разрешительная документация.

Конкуренция должна быть здоровой, иначе вопрос будет решать ФАС. Давайте каждый будет заниматься своим делом, другие перевозчики тоже обязаны выполнять свои обязательства, пассажир не должен страдать из-за них», – сказал Паскин.