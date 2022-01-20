В Уфе суд наказал чиновников мэрии за поддельные дипломы

Фальшивые дипломы они предоставили при устройстве на работу. Факт подделки документов был установлен в 2021 году в ходе прокурорской проверки. После этого чиновники были уволены из администрации Уфы.

Оба пошли по статье УК РФ «приобретение, хранение в целях использования и использование заведомо поддельного иного официального документа, предоставляющего права».

Бывший начальник главархитектуры вину признал и был оштрафован на 10 тысяч рублей. Его коллега вину отрицает, суд ограничил его свободу на четыре месяца.