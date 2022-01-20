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В Уфе суд наказал чиновников мэрии за поддельные дипломы

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Кировский районный суд Уфы постановил, что главный архитектор Уфимского района и начальник отдела технического сопровождения градостроительной деятельности работали по поддельным дипломам.

Фальшивые дипломы они предоставили при устройстве на работу. Факт подделки документов был установлен в 2021 году в ходе прокурорской проверки. После этого чиновники были уволены из администрации Уфы.

Оба пошли по статье УК РФ «приобретение, хранение в целях использования и использование заведомо поддельного иного официального документа, предоставляющего права».

Бывший начальник главархитектуры вину признал и был оштрафован на 10 тысяч рублей. Его коллега вину отрицает, суд ограничил его свободу на четыре месяца.

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