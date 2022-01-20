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В Башкортостане сотрудники скорой помощи собираются объявить забастовку

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Увеличение зарплат и количества сотрудников – такие требования выдвинули работники скорой помощи Ишимбайский ЦРБ, записав обращение к Владимиру Путину, и Радию Хабирову. В противном случае с четвертого февраля они начнут итальянскую забастовку.

Сотрудники недовольны урезанием зарплат при повышенных нагрузках: вместо положенных по нормативам девяти бригад скорой помощи работают только три-пять, на каждую из них за 12-часовую смену приходится около 9-13 вызовов.

При этом доплата водителям за сложность работы была сокращена с 11 до трех тысяч рублей, компенсация за работу в неполном составе вообще не выплачивается, были сокращены надбавки за стаж и категорию, вдвое урезана доплата за работу в ночное время, а за вредность сведена к минимальной.

С началом забастовки сотрудники будут отказывать от работы в составе неполной бригады, а водители – работать в выходные.

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