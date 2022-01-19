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В Уфе растет количество вакансий с требованием прохождения вакцинации от Covid-19

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На сегодняшний день в Башкортостане в большинстве сфер деятельности компании обязаны отстранять от работы непривитых сотрудников, в противном случае они могут получить штраф.

Сервис SuperJob проанализировал 1,1 млн вакансий и три млн резюме со всей России.

В Уфе в 4,8% вакансий содержится требование предъявить сертификат о вакцинации для всех соискателей, еще в 2,1% вакансий есть пункт о готовности к прохождению вакцинации. В ноябре 2021 года было 3,8% и 2,8% соответственно.

Чаще, чем в Уфе, работодатели требуют сертификаты только в Москве (6,5%), Красноярске (8,1%) и Санкт-Петербурге (9,5%).

23,2% соискателей в резюме указали наличие сертификата о вакцинации, 1,6% – что готовы сделать прививку при необходимости. В ноябре 2021 года – 17,6% и 2,7% соответственно.

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