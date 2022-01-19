В уфимском аэропорту построят отель за 917 млн рублей

Международный бренд Ibis Styles откроет первый отель в Уфе, в нем будет задействовано 120 человек персонала.
trip.com
Отель Ibis Styles будет включен в программу льготного кредитования. Как ожидается, он примет первых гостей в 2024 году.
Строительство оценивается в 917 млн рублей, с уфимским аэропортом уже заключено инвестиционное соглашение и договор об аренде земельного участка.
Проект включает 150 номеров, фитнес-центр, лобби-бар, парковку и переговорные помещения.
Программа Ростуризма позволит инвесторам получить льготные кредиты по ставке 3-5% годовых на срок до 15 лет для строительства и реконструкции отелей. В России в рамках программы планируется построить больше 20 тысяч новых гостиничных номеров к 2024 году.
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