Заместителем министра культуры Башкортостана стал 33-летний Ильнур Мухьянов

На новой должности в Минкульте Башкортостана Ильнур Мухьянов займется вопросами социокультурной деятельности.
culture.bashkortostan.ru
33-летний Ильнур Мухьянов сменит на посту заместителя министра культуры Раниса Алтынбаева, который занимал эту должность много лет.
Он окончил БашГУ по специальности «Физика и техника оптической связи» и БАГСУ по специальности «Менеджмент организации», работал светотехником в филармонии, был главой сельсовета, исполнял обязанности замглавы Ишимбайского района, до недавнего времени работал в управлении главы республики в качестве советника отдела по работе с органами местного самоуправления.
Судя по страницам в соцсетях, Мухьянов является близким другом певца и советника Радия Хабирова по вопросам культуры Элвина Грея.
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.