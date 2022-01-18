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Заместителем министра культуры Башкортостана стал 33-летний Ильнур Мухьянов

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На новой должности в Минкульте Башкортостана Ильнур Мухьянов займется вопросами социокультурной деятельности.

culture.bashkortostan.ru

33-летний Ильнур Мухьянов сменит на посту заместителя министра культуры Раниса Алтынбаева, который занимал эту должность много лет.

Он окончил БашГУ по специальности «Физика и техника оптической связи» и БАГСУ по специальности «Менеджмент организации», работал светотехником в филармонии, был главой сельсовета, исполнял обязанности замглавы Ишимбайского района, до недавнего времени работал в управлении главы республики в качестве советника отдела по работе с органами местного самоуправления.

Судя по страницам в соцсетях, Мухьянов является близким другом певца и советника Радия Хабирова по вопросам культуры Элвина Грея.

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