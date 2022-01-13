Башкортостан сократил госдолг на 4 млрд рублей

В конце декабря 2021 года эти кредиты на четыре млрд рублей были погашены досрочно.

Досрочное погашение банковских кредитов позволило сэкономить 86,7 млн рублей бюджетных средств на расходах на обслуживание госдолга республики.

Государственный долг Башкортостана по итогам 2021 года составил 26,6 млрд рублей, долговая нагрузка – менее 17% (ниже уровня 2020 года) благодаря поступлению налоговых и неналоговых доходов в бюджет республики.

«В очередной раз Башкортостан подтвердил статус региона с высоким уровнем долговой устойчивости», – отметила министр финансов Лира Игтисамова.