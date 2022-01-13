Названы самые высокооплачиваемые вакансии января в Уфе

Топ-5 вакансий в Уфе выглядит следующим образом:

1. Программист 1С в оптовую компанию ООО «МВК». Предлагаемая зарплата – 120-150 тыс. рублей в месяц.

2. Начальник строительного отдела в проектную фирму «Уралтрубопроводстройпроект». Предлагаемая зарплата – от 100 тыс. рублей в месяц.

3. Менеджер по продажам (лепной декор из ППУ) в компанию «Зерн» (Blauberg group). Предлагаемая зарплата – от 80 тыс. рублей в месяц.

4. Специалист по обследованию зданий в ООО «НИИ Транснефть». Предлагаемая зарплата – 74-86 тыс. рублей в месяц.

5. Инженер-конструктор в ООО «БашСтрой». Предлагаемая зарплата – 60-70 тыс. рублей в месяц.

Для сравнения, в Челябинске на лучшей вакансии этого месяца предлагают от 100 тыс. рублей в месяц (ведущий программист 1С), в Казани – до 185 тыс. рублей в месяц (разработчик 1С), в Москве – 500 тыс. рублей в месяц (руководитель отдела разработки и тестирования).