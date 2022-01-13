В Башкортостане резко подорожали овощи

Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в период с 30 декабря по 10 января сильнее всего подорожали: помидоры (20,7%), огурцы (10,8%), капуста (8,9%), бананы (6,1%), свекла (5,8%) и колбаса вареная (5,5%).

Умеренно поднялись цены на некоторые другие продукты, в том числе на печенье (4%), маргарин (2,8%) и масло сливочное (2,6%).

На некоторые продукты цены, наоборот, упали, но незначительно: сильнее всего подешевели мясные детские консервы (1,5%), сосиски и яйца (по 1,3%) и молоко (1,2%).

С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.