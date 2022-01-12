«БашРТС»: в декабре жители заплатили за отопление меньше, чем в 2020 году

«Средняя сумма начислений за отопление в домах с общедомовыми приборами учета тепловой энергии (ОДПУ ТЭ) оказалась ниже на 17% значений декабря 2020 года. Это обусловлено разницей температур наружного воздуха – декабрь 2021 года почти на 4,1° теплее аналогичного периода 2020 года.

В домах без ОДПУ ТЭ ежемесячные начисления производятся по нормативу, установленному Госкомитетом РБ по тарифам. Они будут равномерными в течение всего отопительного периода (восемь месяцев)», – говорится в сообщении компании.

Поставщик напоминает также, что снизить объем платежей можно, уделив внимание повышению энергоэффективности МКД: следить за тем, чтобы окна в доме были целы, чердаки утеплены и закрывались двери. «БашРТС» советует жителям самостоятельно проявлять инициативу в этих вопросах и работать с управляющими компаниями, так как это их сфера деятельности.