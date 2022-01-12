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В Башкортостан вернутся метели

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Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупреждает об ухудшении ситуации на дорогах республики.

«В ближайшие дни республику вновь ожидают перемены погодных условий с перепадами температуры воздуха. Морозные дни без осадков сменятся во второй половине текущей недели днями со снегом различной интенсивности.

Временами при сильном ветре – метели. На дорогах ситуация снова ухудшится – снежный накат, гололедица, местами снежные заносы. Температура воздуха повысится к 15 января ночью до -7, -12°, при прояснениях до -17°, днем до -5, -10°», – гласит сообщение Башгидромета.

В Уфе в четверг, 13 января, осадков не ожидается, температура днем составит до -11°, но с пятницы потеплеет, ветер значительно усилится и до самого понедельника временами будет идти снег.

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