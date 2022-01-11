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Уфимцы могут жаловаться на транспорт и уборку мусора в Ситуационный центр

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Колл-центр «Уфа теплая», запущенный в сентябре 2021 года, переформировали в Ситуационный центр, расширив спектр рассматриваемых вопросов.

Об этом сообщили на оперативном совещании в администрации Уфы 11 января. Теперь жители могут обращаться по вопросам общественного транспорта и уборки мусора.

Задать вопрос или оставить жалобу вы можете по телефону: 8 (347) 277-09-11, а также в телеграм-боте @Ufahotbot, по телефонам, указанным на сайте мэрии или на интерактивной карте «Уфа снежная».

Первоначально колл-центр «Уфа теплая» принимал только вопросы об отоплении, завышении платы, утечках и так далее. За все время работы центра было обработано более 20 тысяч обращений.

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