Башкортостану не хватает коммунальной техники на 10 млрд рублей

По словам Алана Марзаева, республике не хватает коммунальной техники на 10 млрд рублей. В 2022 году на закупку будет выделено из бюджета 1,432 млрд рублей, из них 1,032 млрд рублей направят городам и крупным районам, в том числе 500 млн рублей – Уфе.

До первого мая текущего года поступят партии летней техники, до первого июля – зимней.

В Уфе, по оценкам Росавтодора, должно работать 2432 единицы техники, но по факту есть только 528, износ составляет порядка 75%. Множество техники простаивает из-за нехватки людей.

Радий Хабиров поручил представить ему планы по стимулированию работников коммунальной сферы, в том числе повышению зарплат.