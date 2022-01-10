Башкортостану не хватает коммунальной техники на 10 млрд рублей

10 января на оперативном совещании в правительстве исполняющий обязанности министра ЖКХ республики Алан Марзаев рассказал о плачевной ситуации в его сфере деятельности.
По словам Алана Марзаева, республике не хватает коммунальной техники на 10 млрд рублей. В 2022 году на закупку будет выделено из бюджета 1,432 млрд рублей, из них 1,032 млрд рублей направят городам и крупным районам, в том числе 500 млн рублей – Уфе.
До первого мая текущего года поступят партии летней техники, до первого июля – зимней.
В Уфе, по оценкам Росавтодора, должно работать 2432 единицы техники, но по факту есть только 528, износ составляет порядка 75%. Множество техники простаивает из-за нехватки людей.
Радий Хабиров поручил представить ему планы по стимулированию работников коммунальной сферы, в том числе повышению зарплат.
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