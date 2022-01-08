«Дорог нет, сплошные сугробы». Уфимцы массово жалуются на плохую уборку снега

За последние сутки большинство комментариев в соцсетях Радия Хабирова и Сергея Грекова так или иначе возвращается к теме уборки улиц.

«Пожалуйста, почистите дорогу на бульваре Хадии Давлетшиной, наледь ужасная и глубокая колея. Очень-очень просим».

«Нигде не чищено!!!! Ходить невозможно. Дворы не чищены, около остановок то же самое. Зачем писать о том, чего не существует?»

«Мэрия Уфы работает лишь ради фотографий, а для коммунальных служб от этого пользы ноль. Администрация РБ так выходит помогать лишь раз в полугодие, то есть помощи как капля в море».

«Опять город не чистят, опять снег неожиданно пошел что ли? Во дворах ни проехать, ни развернуться».

«Скажите, пожалуйста, а улица 50 лет СССР с карты Уфы стерта? Ничего ж не делается. С начала зимы лед не обсыпали, снег не чистили. Только из-под палки. Обязательно надо жаловаться, чтобы что то сделалось. Один дворник "Макдональдса" работает».

«Коммунальные службы работают?!»

«Где-то убирают? Уже 3 заявки подал на расчистку парковочных карманов по ул. Г. Амантая (от 1 до 5 домов), в ответ тишина. Где вы убираете? Не могу понять. Чисто для фотоотчета в соцсети?»

«Здравствуйте, Альшеевский район до деревни Тюбетеево, границы с Миякинским районом это нечто, дорог нет, сплошные сугробы, как должны машины проехать? Деревни как в изоляции живут»

«Добрый день, Радий Фаритович! Дороги чистить будут или ждут весны, когда снег растает сам?? В частности, в Сипайлово и в Инорсе. Сегодня застряли, спасибо мужикам, помогли».

«Уфимский район, Старые Черкассы, невозможно ездить, с детьми совсем не пройдешь, прошу прочистить снег!!!»

И так далее. Восьмого января из-за снегопада в Уфу запретили въезд грузового транспорта. В уборке задействовано 186 единиц спецтехники и более 70 дорожных рабочих.