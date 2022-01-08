В Уфе из-за снегопада ограничили движение транспорта

«В связи с неблагоприятными погодными условиями и в целях обеспечения безопасности участников дорожного движения сегодня в Уфе временно ограничен въезд грузового транспорта на территорию города на автомобильных дорогах общего пользования по следующим направлениям: Уфа – Аэропорт, Уфа – Шакша – КПМ, Уфа – Жилино, Бирский тракт и Уфа – Затон – КПМ», – говорится в заявлении мэрии.

Пока что ограничение введено до 17.00 восьмого января. Минувшей ночью с улиц Уфы вывезли порядка трех тысяч тонн снега, было задействовано 186 единиц спецтехники и более 70 дорожных рабочих.

Гидрометцентр России сообщает о том, что в ночь на воскресенье осадков не будет, резко похолодает до -17°.