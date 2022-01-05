Куда в Уфе можно сдать елку на переработку?

15, 16, 22 и 23 января на 15 площадках города общественная организация «Зеленая Башкирия» проведет экологическую акции «Елки в щепки».

Елки можно будет сдать во всех районах города по следующим адресам:

– Демский район: Магистральная, 2А, Столярова, 2 (микрорайон «Яркий»);

– Калининский район: Мушникова, 11, Гвардейская, 58/1;

– Кировский район: Испытателей, 21, Кувыкина, 16 и Рубежная, 174;

– Ленинский район: пересечение улиц Ахметова и Ирендык, а также Артезианская, 18 (микрорайон «Сосны»);

– Октябрьский район: Гагарина, 10/2, Королева, 17, а также возле ТЦ «Башкирия» со стороны сквера по 50 лет СССР;

– Орджоникидзевский район: на Колхозном рынке возле домов №50-61 по Кольцевой;

– Советский район: Менделеева, 171, Ленина, 87.

Собранные хвойные деревья будут направлены на переработку на завод «Кроношпан».