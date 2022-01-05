В Уфе ограничат движение транспорта на нескольких улицах из-за Рождественских богослужений

В ночь с шестого на седьмое января православные христиане будут отмечать Рождество Христово. Чтобы посмотреть Рождественское богослужение, необязательно выходить из дома.
Как сообщает мэрия Уфы, праздничные богослужения пройдут в 19 храмах города.
Богослужение в уфимском кафедральном соборе Рождества Богородицы будет транслироваться телеканалом «БСТ» с 23.00 шестого января.
С 20.00 шестого января до 8.00 седьмого января будет введено временное ограничение движения транспорта на следующих участках:
– улицы Маяковского (от Архитектурной до Калинина);
– улицы Бехтерева (от Менделеева до дома №1/1 по Менделеева);
– местного проезда вдоль дома №32А по улице Баязита Бикбая, соединяющего Баязита Бикбая и Юрия Гагарина;
– улицы Кирова (от Айской до Ветошникова);
– улиц Амурской и Крестьянской вдоль Кафедрального собора Рождества Богородицы.
С полным списком храмов и временем проведения в них богослужений можно ознакомиться на сайте администрации Уфы.
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