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В Уфе ограничат движение транспорта на нескольких улицах из-за Рождественских богослужений

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В ночь с шестого на седьмое января православные христиане будут отмечать Рождество Христово. Чтобы посмотреть Рождественское богослужение, необязательно выходить из дома.

Как сообщает мэрия Уфы, праздничные богослужения пройдут в 19 храмах города.

Богослужение в уфимском кафедральном соборе Рождества Богородицы будет транслироваться телеканалом «БСТ» с 23.00 шестого января.

С 20.00 шестого января до 8.00 седьмого января будет введено временное ограничение движения транспорта на следующих участках:

– улицы Маяковского (от Архитектурной до Калинина);

– улицы Бехтерева (от Менделеева до дома №1/1 по Менделеева);

– местного проезда вдоль дома №32А по улице Баязита Бикбая, соединяющего Баязита Бикбая и Юрия Гагарина;

– улицы Кирова (от Айской до Ветошникова);

– улиц Амурской и Крестьянской вдоль Кафедрального собора Рождества Богородицы.

С полным списком храмов и временем проведения в них богослужений можно ознакомиться на сайте администрации Уфы.

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