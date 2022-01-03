В Уфе пройдет праздничный парад конных экипажей

В Уфе продолжаются праздничные новогодние гуляния в рамках фестиваля Terra Zima. Следующим большим мероприятием будет парад конно-санных экипажей.
Парад пройдет четвертого января на новой набережной реки Белой, начало – в 14.00.
Участники парада будут соревноваться за звание самого красочного и оригинально оформленного экипажа, победитель получит 100 тысяч рублей.
В этот день на набережной зрители смогут покататься на лошадях, послушать живую музыку и принять участие в различных активностях.
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