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В Уфе пройдет праздничный парад конных экипажей

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В Уфе продолжаются праздничные новогодние гуляния в рамках фестиваля Terra Zima. Следующим большим мероприятием будет парад конно-санных экипажей.

Парад пройдет четвертого января на новой набережной реки Белой, начало – в 14.00.

Участники парада будут соревноваться за звание самого красочного и оригинально оформленного экипажа, победитель получит 100 тысяч рублей.

В этот день на набережной зрители смогут покататься на лошадях, послушать живую музыку и принять участие в различных активностях.

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