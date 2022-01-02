ГИБДД Башкортостана рекомендует водителям не выезжать за пределы населенных пунктов

Сегодня, второго января, в Уфе и некоторых районах Башкортостана метель и снегопад, снежные заносы, видимость на дороге ограниченная.
«На дорогах республики наблюдается ухудшение погодных условий, обильный снегопад и сильные метели.
В сложившейся обстановке прошу максимально быть внимательными при управлении транспортными средствами. Во избежание неприятностей на дороге рекомендую не выезжать за пределы населенных пунктов. Дождаться улучшения погоды.
Если вы уже в пути, необходимо соблюдать дистанцию и скоростной режим, быть внимательными при проезде пешеходных переходов. Следует избегать резких маневров и перестроений, соблюдать интервал и дистанцию, не превышать скорость. Обязательно пристегиваться ремнями безопасности.
Сотрудники ГИБДД несут службу в усиленном режиме как на улицах нашей столицы, так и на федеральных и республиканских автодорогах», – гласит обращение главы ГИБДД Башкортостана Владимира Севастьянова.
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