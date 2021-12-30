Какой будет погода в Уфе 31 декабря?

Как сообщает Гидрометцентр, в ночь на 31 декабря в Уфе будет идти небольшой снег и похолодает до -17°.

Днем обещают -9°, снег с небольшими перерывами будет идти все время в ближайшие дни. В новогоднюю ночь будет -12°, снегопад усилится, зато в первые дни 2022 года потеплеет до -6° и -1° – отличная погода для прогулок!

По республике в целом, по данным Башгидромета, 31 декабря ожидается умеренный ветер, гололед, днем -7, -12°, ночью -13, -18°, при прояснениях -20, -25°.