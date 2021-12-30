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Мэр Уфы Сергей Греков прокомментировал слухи о своей отставке

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Региональные СМИ со ссылкой на источники в администрации Уфы сообщают о том, что мэр города Сергей Греков уже подал заявление об уходе в отставку.

instagram.com/grekov_ufa

Эту информацию в интервью агентству «Башинформ» прокомментировал сам Греков:

«Я сегодня, наконец-то, попал в топ новостей, прямо в центре внимания. Но мне не до слухов – два дня до Нового года, много работы, нужно готовить город к празднику. В начале недели я действительно болел – два дня полежал с ангиной, а сейчас на работе.

Между тем хочу всех заверить и сообщить, что все наши городские службы: аварийные, коммунальные, МЧС, полиция и так далее, будут работать в обычном режиме. Я, а также команда администрации Уфы, коллективы всех муниципальных унитарных и бюджетных предприятий будем следить и поддерживать жизнеобеспечение города круглосуточно», – цитирует мэра издание.

Стоит отметить, что прямого ответа на вопрос об уходе в отставку он так и не дал.

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