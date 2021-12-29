Как будет работать общественный транспорт в Уфе в новогоднюю ночь?

Администрация Уфы опубликовала график работы и список «Новогодних маршрутов». В этом году праздничный салют прогремит над двумя площадками в Уфе – перед ДК «Моторостроитель» и на площади имени Ленина (остановка «Горсовет»).
ufacity.info
Общественный транспорт будет ходить до 3.30 первого января.
с 22.00 31 декабря до 3.30 первого января будет организована работа так называемых «Новогодних маршрутов»:
- №75 «Сипайлово – Горсовет»
- №258 «Микрорайон «Серебряный ручей» – Микрорайон «Яркий» – Уфимский ДОК» (через ул. Менделеева и Первомайскую),
- №290 «Уфимский ДОК – ДК УМПО – ТСК «Пушкинский».
Интервал движения будет составлять 15-20 минут.
Кроме того, троллейбусы будут дежурить на остановках:
– «Гимназия-интернат № 1 им. Рами Гарипова» – до остановок «ТК «Центральный», «Мкр. «Белореченский», «Уфа-Арена».
– «Госцирк» – до остановок «Троллейбусное депо № 2», «Уфимский ДОК».
На остановке «Госцирк» будут ждать трамваи – до остановок «Улица Пушкина», «Железнодорожный вокзал» и «Зеленая роща».
На площади перед ДК УМПО тремя автобусами маршрута №221 будет организован развоз жителей в сторону Шакши.
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