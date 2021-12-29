В Уфе второй день подряд массово эвакуируют школы

Как сообщает агентство «Башинформ» со ссылкой на собственный источник, неизвестные отправляют сообщения о возможных взрывных устройствах по номеру 112 и на почту школ.

«По предварительным данным, в администрации среднеобразовательных школ Уфы № 3, 5, 7, 9, 11, 14, 19, 75, 22, 25, 36, 37, 38, 45, 46, 47, 75, 115, 149 посредством электронной почты поступили сообщения о заложенной бомбе. На объекты были направлены все экстренные службы города. Администрациями учебных заведений организована эвакуация», – цитирует источник издание.

Сегодня в школах должны были состояться новогодние утренники – их перенесли.

28 декабря после аналогичных сообщений проверки прошли в 128 школах, на прошлой неделе эвакуировали порядка 20 тысяч учащихся из 100 школ.