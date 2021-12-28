В НПЦ по охране объектов культурного наследия высказались о переносе памятника Салавату Юлаеву

Эти слухи в Instagram прокомментировал директор Научно-производственного центра по охране и использованию недвижимых объектов культурного наследия Башкортостана Данир Гайнуллин.

«В соцсетях снова стали распространять слухи про "свержение памятника Салавату Юлаеву со своего пьедестала" и смене его места прописки. Якобы после реставрации "он будет радовать глаз уфимцев и гостей столицы в самом центре транспортного кольца, что напротив Центрального рынка".

Это не иначе, как плохо срежиссированная новогодняя шутка, поскольку и место, и внешний облик памятника – под охраной. Федеральный закон "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" запрещает перенос памятника даже на метр. Уже не раз озвучено, что при реставрации нельзя ни добавить, ни убрать даже один элемент в памятнике. То, что создано руками скульптора С. Тавасиева и архитектора И. Гайнутдинова, должно оставаться в неизменном виде и на своем месте!

Памятник Салавату Юлаеву является объектом культурного наследия федерального значения, определены его границы и предмет охраны. В связи с чем реставрация, к которой планируется приступить после окончания всех проектно-изыскательских работ, будет детально контролироваться, так предусматривает порядок. Все работы на объекте будут проводить аттестованные специалисты, состоящие в трудовых отношениях со специализированной организацией, квалификация которых будет тщательно проверяться Башкультнаследием перед выдачей соответствующего разрешения.

С наступающим, друзья! Пусть в жизни будет юмор, но не будет места лжи», – написал Гайнуллин.