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В Уфе появится новый автобусный маршрут от Демы до ДОКа

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Мэрия Уфы продолжает реформировать транспортную систему. На этот раз значительно изменится схема движения автобусов №258.

glavarb.ru

Новый маршрут запустят 29 декабря, он будет пролегать от микрорайона «Серебряный ручей» (Дема) до уфимского ДОКа через микрорайон «Яркий» и улицы Менделеева, Первомайскую.

Первоначально автобус маршруту №258 должен был следовать от улицы Тургенева через ТРЦ Планета «Планета» до больницы №21 и обратно, но компания «Уфа-Лайн» обратилась в управление транспорта с заявлением о прекращении действия свидетельства об осуществлении перевозок «в связи с нерентабельностью и отсутствием пассажиропотока».

Поэтому в маршрут были добавлены: улицы Дагестанская, Магистральная, Ухтомского, Левитана, Таллинская, Правды, Евгения Столярова, автодорога Дема – Уфа, автодорога Аэропорт – Уфа, Сочинская, улицы Менделеева, 50 лет СССР, проспект Октября, улицы Тоннельная, Комарова, Космонавтов, Первомайская, Машиностроителей, Орджоникидзе, Вологодская, Сельская Богородская, Ферина, бульвар Баландина, улицы Тухвата Янаби, Мушникова и имени Фронтовых бригад.

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