В Уфе арбитражный суд запретил перевозки по автобусным маршрутам №272 и №298

В ноябре 2021 года Искалин обвинил транспортное управление в том, что оно задерживает выдачу маршрутной карты, вынуждая его приостановить движение автобусов по маршруту №272, и отобрало у него уже утвержденные карты на маршрут №298.

В мэрии, однако, заявили, что в работе предпринимателя были выявлены нарушения и он не успевает заменить «пазики» на более современные автобусы.

22 декабря стало известно, что мэрия выдала Искалину маршрутные карты и маршрут №298 вернулся на линию.

Сегодня, 28 декабря, однако, администрация сообщила о том, что Арбитражный суд вынес решение: «Нарушения, выявленные сотрудниками Ространснадзора, УГИБДД МВД по РБ и Управления транспорта и связи в работе перевозчика ИП Искалина В.Я., являются значительными». В связи с этим суд приостановил перевозку по маршрутам №298 и №272.