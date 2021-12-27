В Башкортостане из-за метели задерживают авиарейсы и автобусы, ограничено движение транспорта

Последние новости от ЦУР Башкортостана:

– В ночь на 27 декабря ограничили движение грузовиков от Стерлитамака до границы с Оренбургской областью. Остальные участки трасс, где ранее не пропускали большегрузы, – открыты.

– Ограничения движения на трассах Р-240 Уфа-Оренбург, М-5 «Урал» и М-7 «Волга» сняты.

– Дороги в основном в Уфе очищены, но по районам столицы и республики еще много проблем. К борьбе с непогодой подключились все муниципалитеты и все службы.

– Временно отменили автобусы и задержали часть авиарейсов из Ростова-на-Дону, Москвы, Нового Уренгоя, Новосибирска и других городов.

– По прогнозам погоды, буран перемещается в сторону Зауралья – Сибая, Кугарчинского района. Все службы там привели в режим полной готовности.