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На участке трассы «Уфа – Аэропорт» меняется скоростной режим

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Администрация города сообщает о скором изменении правил проезда до уфимского аэропорта и в обратном направлении.

С 28 декабря на участке дороги «Уфа – Аэропорт» от остановки «Школьная» до остановки «Кооперативная поляна» и в обратном направлении будет установлен скоростной режим 40 км/ч.

С этой же даты будут внесены соответствующие изменения в работу камер видеофиксации нарушений ПДД.

«Ограничение скорости устанавливается в целях обеспечения безопасности дорожного движения. Автомобилистов просят обращать внимание на дорожные знаки и соблюдать скоростной режим», – говорится в заявлении мэрии.

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