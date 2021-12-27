На участке трассы «Уфа – Аэропорт» меняется скоростной режим

С 28 декабря на участке дороги «Уфа – Аэропорт» от остановки «Школьная» до остановки «Кооперативная поляна» и в обратном направлении будет установлен скоростной режим 40 км/ч.

С этой же даты будут внесены соответствующие изменения в работу камер видеофиксации нарушений ПДД.

«Ограничение скорости устанавливается в целях обеспечения безопасности дорожного движения. Автомобилистов просят обращать внимание на дорожные знаки и соблюдать скоростной режим», – говорится в заявлении мэрии.