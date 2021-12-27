Холодно и снежно: погода в Уфе 27-31 декабря

До самого Нового года, как сообщает Гидрометцентр, в Уфе осадков не будет только в понедельник и среду.

Понедельник, 27 декабря: до -9°, без осадков, в ночь на вторник – -18°;

Вторник, 28 декабря: до -16°, небольшой снег, в ночь на среду – -22°;

Среда, 29 декабря: до -19°, без осадков, в ночь на четверг температура опустится до -25°;

Четверг, 30 декабря: до -11°, днем облачно, небольшой снег, в ночь на пятницу – -13°;

Пятница, 31 декабря: до -8°, небольшой снег, в ночь на субботу – -12°.

По республике в целом, по данным Башгидромета, 27 и 28 декабря температура днем не поднимется выше -10°, будет идти снег, местами метель. 29 декабря в некоторых районах похолодает до -35° ночью, местами небольшой снег.