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В Уфе на месте кольца на Центральном рынке расположится сквер

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Список изменений приведен в постановлении Сергея Грекова об утверждении проекта планировки и межевания территории общего пользования улицы Революционной

– На месте нынешнего кольца будет П-образный перекресток со светофорным регулированием, в центре которого расположится сквер площадью более четырех квадратных километров.

– На участке между улицами Аксакова и Карла Маркса, ширина улицы в красных линиях уменьшается от 69 до 40 метров.

– На участке от улицы Карла Маркса до Цюрупы ширина Революционной в красных линиях уменьшается от 65 до 63 метров.

– Снесут более шести квадратных километров помещений, из них 512 метров – жилых.

– Неподалеку от улицы Ленина расположится памятник в честь 50-летия Великой Октябрьской Революции.

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