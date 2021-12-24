В Башкортостане глава района пойдет под суд за причинение ущерба бюджету в 3,6 млн рублей

По версии следствия, в 2019 году Гизатуллин сдал в аренду участок сельскохозяйственного назначения площадью 145 га фирме, не имеющей отношения к агропрому.

Затем он провел фиктивный аукцион и продал этот участок той же фирме по заниженной цене в 5,1 млн рублей при рыночной стоимости порядка 8,7 млн рублей. Организация планировала изменить вид назначения земли и построить там турбазу и жилой дом.

При этом СК считает, что Гизатуллин не искал финансовой выгоды: мотивом в деле обозначена личная заинтересованность в создании видимости эффективного исполнения рабочих функций и повышения показателей работы.

Обвиняемый вину не признает, заявляя, что все подписывалось по закону, сейчас он временно отстранен от должности. Ему грозит ответственность по статье 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий».