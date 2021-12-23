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В Башкортостане продолжают дорожать овощи

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Республиканское отделение Федеральной службы статистики опубликовало данные мониторинга цен на некоторые виды товаров по итогам третьей недели декабря 2021 года.

Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в период с 13 по 20 декабря сильнее всего подорожали: капуста (7,1%), огурцы (4,3%), морковь (4,2%), черный чай (3,2%) и картофель (2,7%). Капуста дорожает пятую неделю подряд, цены на огурцы растут третью неделю подряд.

Умеренно поднялись цены на некоторые другие продукты, в том числе на детские овощные консервы (2,3%), помидоры (2,2%) и вермишель (2,1%).

На некоторые продукты цены, наоборот, упали, среди них значительно – на шоколадные конфеты (3,3%). Также подешевели мясные детские консервы (1,5%) и сметана (1,3%)

С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.

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