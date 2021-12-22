«Халатно отнеслись к своей работе». В Башкортостане уволят ответственных за срыв строительства соцобъектов

«На заседании правительства обсуждали, почему у нас срываются сроки по строительству социальных объектов в Уфе, Стерлитамаке, Месягутово и Баймаке. То есть жители этих городов не получат вовремя нужные им объекты. Кроме того, выяснилось, что в Месягутово еще и проект сделан, который исполнить невозможно в срок. Проектировщики халатно отнеслись к своей работе.

Я всегда считал, что у каждой недоработки есть имя и фамилия. В данном случае схалтурили ответственные из Минстроя и управления капительного строительства. Они будут уволены. Поблажек в подобных вопросах не будет ни для кого. Это не потому, что я злой – просто я знаю, что если действовать по-другому, то мы стоящих перед нами целей вообще никогда не достигнем», – написал Андрей Назаров в Facebook.

20 декабря на совещании в правительстве Радий Хабиров раскритиковал и потребовал объяснительные с глав 11 муниципалитетов, в которых школы не вошли в федеральную программу ремонта.