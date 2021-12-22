Стало известно, когда откроется бесплатный каток на набережной в Уфе

Каток расположится ниже амфитеатра возле конгресс-холла «Торатау», общая площадь – около 12,5 квадратных километров.

Открытие состоится 27 декабря в 17.30. Покататься можно будет бесплатно. По словам Сергея Грекова, каток будет украшен подсветкой, будут оборудованы теплая раздевалка и колонки для музыкального сопровождения. Вдоль бортов расположатся пункты питания, а на верхнем уровне набережной построят ледовый городок.

График работы позже опубликуют на сайте администрации Уфы и в группах муниципалитета в социальных сетях.

Всего в этом году планировали установить в республике 2291 елку, обустроить 1160 ледовых городков, 1173 горки и 756 катков, общее количество арт-объектов увеличится в полтора раза по сравнению с прошлым годом – порядка пяти тысяч.