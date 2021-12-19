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В Уфе похолодает до -26°

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Чем ближе к Новому году, тем морознее становится декабрь. ​Прогноз погоды в Уфе на ближайшую рабочую неделю.

На следующей неделе, как сообщает Гидрометцентр, солнце в Уфе будет только в субботу, каждый день обещают осадки.

Понедельник, 20 декабря: до -1°, сильный снегопад;

Вторник, 21 декабря: до 0°, снег с дождем, в ночь на среду – -8°;

Среда, 22 декабря: до -8°, днем небольшой снег, в ночь на четверг температура резко опустится до -19°;

Четверг, 23 декабря: до -17°, днем облачно, небольшой снег, в ночь на пятницу – -23°;

Пятница, 24 декабря: до -18°, небольшой снег, в ночь на субботу – -26°.

По республике в целом, по данным Башгидромета, 20 и 21 декабря температура днем не поднимется выше -1°, будет идти снег, местами метель. 23 декабря в некоторых районах похолодает до -10°, пройдут снегопады.

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