В Уфу прибыла партия подержанных автобусов «ЛиАЗ» из Москвы

Первая партия из пяти бело-зеленых автобусов «ЛиАЗ» своим ходом прибыла в Уфу и в ближайшее время выйдет на маршруты.

Это автобусы большого класса. В транспортном управлении сообщают, что их состояние оценивается как удовлетворительное.

Всего планируют доставить из Москвы три автобуса сверхбольшого и 47 большого классов. Полностью поставки завершатся в 2022 году.