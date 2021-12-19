В Уфу прибыла партия подержанных автобусов «ЛиАЗ» из Москвы

Подержанные автобусы из Москвы призваны частично заменить «пазики», которые до конца 2021 года должны полностью исключить из транспортной системы Уфы.
Первая партия из пяти бело-зеленых автобусов «ЛиАЗ» своим ходом прибыла в Уфу и в ближайшее время выйдет на маршруты.
Это автобусы большого класса. В транспортном управлении сообщают, что их состояние оценивается как удовлетворительное.
Всего планируют доставить из Москвы три автобуса сверхбольшого и 47 большого классов. Полностью поставки завершатся в 2022 году.
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