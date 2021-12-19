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В Уфу прибыла партия подержанных автобусов «ЛиАЗ» из Москвы

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Подержанные автобусы из Москвы призваны частично заменить «пазики», которые до конца 2021 года должны полностью исключить из транспортной системы Уфы.

Первая партия из пяти бело-зеленых автобусов «ЛиАЗ» своим ходом прибыла в Уфу и в ближайшее время выйдет на маршруты.

Это автобусы большого класса. В транспортном управлении сообщают, что их состояние оценивается как удовлетворительное.

Всего планируют доставить из Москвы три автобуса сверхбольшого и 47 большого классов. Полностью поставки завершатся в 2022 году.

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