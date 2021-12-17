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Мэр Уфы считает, что пассажиры автобусов «находятся в прекрасных условиях»

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17 декабря глава администрации Уфы Сергей Греков встретился с представителями федеральных, республиканских и городских СМИ.

На встрече подводились итоги первого года Сергея Грекова на посту мэра. Комментируя изменения в транспортной сфере, он заметил, что «транспорт Уфы преображается и пассажиры находятся в прекрасных условиях».

По его словам, Уфа скоро станет городом для пешеходов, а не для автомобилистов. Тем временем уфимцы массово жалуются на нехватку автобусов и давку. Многие из удаленных маршрутов можно заменить только проездом с пересадками.

Также Греков сообщил о том, что в январе 2022 года в Уфе в тестовом режиме запустят городские электробусы производства «Нефаз». Они будут ходить по городу четыре месяца, и по итогам испытаний будет принято решение о закупке большей партии или улучшении производства.

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