Мэр Уфы считает, что пассажиры автобусов «находятся в прекрасных условиях»

На встрече подводились итоги первого года Сергея Грекова на посту мэра. Комментируя изменения в транспортной сфере, он заметил, что «транспорт Уфы преображается и пассажиры находятся в прекрасных условиях».

По его словам, Уфа скоро станет городом для пешеходов, а не для автомобилистов. Тем временем уфимцы массово жалуются на нехватку автобусов и давку. Многие из удаленных маршрутов можно заменить только проездом с пересадками.

Также Греков сообщил о том, что в январе 2022 года в Уфе в тестовом режиме запустят городские электробусы производства «Нефаз». Они будут ходить по городу четыре месяца, и по итогам испытаний будет принято решение о закупке большей партии или улучшении производства.