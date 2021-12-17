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В Башкортостане построят еще один завод Lasselsberger

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Один из крупнейших в Европе заводов по производству керамической плитки расположен в Уфимском районе, и скоро к нему присоединится второй.

instagram.com/lbceramicsru

17 декабря на брифинге «Международная неделя бизнеса» премьер-министр правительства республики Андрей Назаров сообщил о том, что в 2022 году в Уфимском районе построят еще один завод Lasselsberger.

Он займется выпуском керамической плитки больших размеров. На сегодняшний день такая плитка в республике не производится, плюс это создаст порядка 270 новых рабочих мест.

Сейчас проект находится на стадии технического согласования, стоимость оценивается в 7,8 млрд рублей. Как ожидается, строительство начнется в 2022 году и завершится в 2026.

Также Lasselsberger в республике принадлежит завод «Цемикс» в Абзелиловском районе, выпускающий белый цемент.

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