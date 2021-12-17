В Башкортостане ослабили ограничения продажи алкоголя

Госсобрание приняло решение об изменении правил продажи алкоголя в новогодние каникулы. На сегодняшний день Башкортостан остается единственным регионом России, в котором ограничивается продажа спиртного в этот период.
«Эта тема горячо обсуждалась на площадке парламента и вызывала большой отклик у граждан. Изначально Министерством торговли и услуг предлагалось полностью снять дополнительные ограничения на розничную продажу алкоголя в начале января.
Но после всестороннего обсуждения и изучения обращений граждан было принято компромиссное решение: не снимать ограничения, а смягчить их. Полный запрет на продажу алкоголя, действовавший в республике третьего января, отменяется. Кроме того, продляется время продажи в период с четвертого по шестое января.
Основанием для смягчения ограничений стало улучшение ситуации на алкогольном рынке. Усилен контроль за соблюдением обязательных требований в этой сфере. За период действия ограничений в республике существенно сократилась смертность от отравлений в результате чрезмерного употребления спиртных напитков в период новогодних каникул», – прокомментировал спикер парламента Константин Толкачев.
Таким образом, в розничных магазинах алкоголь будет продаваться:
– третьего января – с 8.00 до 17.00;
– четвертого-шестого января – с 10.00 до 17.00;
– в остальные дни – с 8.00 до 23.00.
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