В Башкортостане ослабили ограничения продажи алкоголя

«Эта тема горячо обсуждалась на площадке парламента и вызывала большой отклик у граждан. Изначально Министерством торговли и услуг предлагалось полностью снять дополнительные ограничения на розничную продажу алкоголя в начале января.

Но после всестороннего обсуждения и изучения обращений граждан было принято компромиссное решение: не снимать ограничения, а смягчить их. Полный запрет на продажу алкоголя, действовавший в республике третьего января, отменяется. Кроме того, продляется время продажи в период с четвертого по шестое января.

Основанием для смягчения ограничений стало улучшение ситуации на алкогольном рынке. Усилен контроль за соблюдением обязательных требований в этой сфере. За период действия ограничений в республике существенно сократилась смертность от отравлений в результате чрезмерного употребления спиртных напитков в период новогодних каникул», – прокомментировал спикер парламента Константин Толкачев.

Таким образом, в розничных магазинах алкоголь будет продаваться:

– третьего января – с 8.00 до 17.00;

– четвертого-шестого января – с 10.00 до 17.00;

– в остальные дни – с 8.00 до 23.00.