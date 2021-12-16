В Башкортостане снова дорожают овощи

Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в период с шестого по 13 декабря сильнее всего подорожали: огурцы (10,7%), сосиски и сметана (по 4,3%), капуста (4,2%) и яйца (3,3%). Капуста дорожает четвертую неделю подряд, цены на огурцы растут катастрофическими темпами вторую неделю подряд.

Умеренно поднялись цены на некоторые другие продукты, в том числе на маргарин (1,7%), вермишель (1,5%), картофель (1,4%), морковь и сыры (по 1,3%).

На некоторые продукты цены, наоборот, упали, среди них значительно – на шоколадные конфеты (3,4%). Также подешевели черный чай (2,7%), мясные детские консервы (2,1%), лук (1,7%), печенье (1,5%) и помидоры (1,2%). Помидоры дешевеют третью неделю подряд.

С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.