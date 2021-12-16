18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Куда жаловаться на гололед в Уфе?

Поделиться:

ЦУР Башкортостана сообщает о том, что в очередной раз топ обращений за сутки возглавили жалобы на скользкие улицы. Есть несколько способов донести до руководства города, что вас не устраивает состояние тротуаров на том или ином участке.

В Уфе пожаловаться на гололед можно:

– на интерактивной карте «Уфа снежная».

– по электронной почте: sneg@ufacity.info

– по телефонам диспетчерских УЖХ в районах.

– в социальных сетях районов Уфы и их глав.

– по единому номеру 112 либо в Управление гражданской защиты администрации Уфы: +7 (347) 277-09-11.

Всем, и уфимцам, и жителям других городов и сел Башкортостана рекомендуют в случае гололеда на дорогах и во дворах обращаться в свою управляющую компанию, в администрацию муниципалитета. Принцип работы с соцсетями глав и районных страниц тоже един – обращение увидят и направят на обработку.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: