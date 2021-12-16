Куда жаловаться на гололед в Уфе?

В Уфе пожаловаться на гололед можно:

– на интерактивной карте «Уфа снежная».

– по электронной почте: sneg@ufacity.info

– по телефонам диспетчерских УЖХ в районах.

– в социальных сетях районов Уфы и их глав.

– по единому номеру 112 либо в Управление гражданской защиты администрации Уфы: +7 (347) 277-09-11.

Всем, и уфимцам, и жителям других городов и сел Башкортостана рекомендуют в случае гололеда на дорогах и во дворах обращаться в свою управляющую компанию, в администрацию муниципалитета. Принцип работы с соцсетями глав и районных страниц тоже един – обращение увидят и направят на обработку.