Куда жаловаться на гололед в Уфе?

ЦУР Башкортостана сообщает о том, что в очередной раз топ обращений за сутки возглавили жалобы на скользкие улицы. Есть несколько способов донести до руководства города, что вас не устраивает состояние тротуаров на том или ином участке.
В Уфе пожаловаться на гололед можно:
– на интерактивной карте «Уфа снежная».
– по электронной почте: sneg@ufacity.info
– по телефонам диспетчерских УЖХ в районах.
– в социальных сетях районов Уфы и их глав.
– по единому номеру 112 либо в Управление гражданской защиты администрации Уфы: +7 (347) 277-09-11.
Всем, и уфимцам, и жителям других городов и сел Башкортостана рекомендуют в случае гололеда на дорогах и во дворах обращаться в свою управляющую компанию, в администрацию муниципалитета. Принцип работы с соцсетями глав и районных страниц тоже един – обращение увидят и направят на обработку.
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