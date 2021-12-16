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В Уфе открываются ледовые городки

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Всего в республике в 2021 году планируют обустроить 1160 ледовых городков, 1173 горки и 756 катков. В Уфе первый городок откроется уже на этой неделе.

vk.com/ufa

Как сообщает мэрия города, уже сегодня, 16 декабря, в 17.00 откроется городок на площади перед парком «Волна» в микрорайоне Затон.

20 декабря откроют сразу несколько новогодних городков – возле Конгресс-холла «Торатау», на площади им. В.И. Ленина, в сквере Юнармейцев на улице Мубарякова, на площади перед Дворцом спорта и в парке «Кашкадан».

21 декабря откроется городок в парке культуры и отдыха «Демский», 23 декабря – перед дворцом культуры «Моторостроитель», а 24 декабря – на площади им. С. Орджоникидзе и перед Уфимской детской филармонией.

Для посетителей в эти дни будут организованы различные мероприятия: викторины, подвижные игры на свежем воздухе, развлекательная программа с участием Деда Мороза и Снегурочки.

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