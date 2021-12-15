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Уфимец без водительских прав на Volkswagen Touareg врезался в здание кафе «Пышка»

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Как сообщает пресс-служба ГИБДД, 15 декабря в 5.00 в Уфе произошло ДТП с пятью пострадавшими.

«19-летний уфимец за рулем Volkswagen Touareg, следуя по проспекту Октября в направлении улицы 50-летия Октября, допустил наезд на административное здание.

В результате дорожного происшествия водитель и его четверо пассажиров, молодые люди в возрасте от 19 до 21 лет с различными травмами доставлены в больницу. Известно, что водитель не имел водительских прав. По факту ДТП начато разбирательство», – гласит сообщение ГИБДД.

В результате аварии был поврежден фасад кафе «Пышка» (50-летия Октября, 32). Водитель доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Автомобиль, судя по фото, восстановлению не подлежит.

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