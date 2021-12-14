Стало известно, где в Уфе будут запускать салют в новогоднюю ночь

Праздничный салют прогремит над двумя площадками в Уфе – перед ДК «Моторостроитель» и на площади имени Ленина (остановка «Горсовет»).

На сцене перед Русдрамтеатром пройдет традиционный концерт с участием местных звезд. Салют начнется в 2.00.

Различные праздничные мероприятия в городе будут проходить с 22 декабря по 15 января, главные новогодние елки установлены на Горсовете и около конгресс-холла «Торатау». 23 декабря на новой набережной состоится парад Дедов Морозов.

Со второго по 10 января семейные мероприятия пройдут на набережной и на площадях имени Ленина и Салавата Юлаева.