В Башкортостане могут начать отбирать автомобили за вождение в нетрезвом виде

Совет законодателей РФ инициативу одобрил, теперь парламент Башкортостана сможет внести соответствующий законопроект в Госдуму.

В случае его утверждения власти смогут конфисковывать автомобиль, если владелец в течение года дважды попался в нетрезвом виде за рулем или устроил серьезное ДТП.

Под исключение попадут случаи, когда автомобиль был угнан у владельца. Первоначально такую меру предложил глава республики Радий Хабиров.

Подобное наказание уже применяется в ряде европейских стран, в том числе во Франции и Швейцарии, а также в США.