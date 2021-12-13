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В Башкортостане могут начать отбирать автомобили за вождение в нетрезвом виде

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Весной 2021 года Госсобрание республики выступило с предложением существенно ужесточить наказание за вождение в нетрезвом виде.

Совет законодателей РФ инициативу одобрил, теперь парламент Башкортостана сможет внести соответствующий законопроект в Госдуму.

В случае его утверждения власти смогут конфисковывать автомобиль, если владелец в течение года дважды попался в нетрезвом виде за рулем или устроил серьезное ДТП.

Под исключение попадут случаи, когда автомобиль был угнан у владельца. Первоначально такую меру предложил глава республики Радий Хабиров.

Подобное наказание уже применяется в ряде европейских стран, в том числе во Франции и Швейцарии, а также в США.

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